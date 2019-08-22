Sason'da yangın
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Sason'da kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:00 Kaynak: AA
Sason'da kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karşıyaka Mahallesi'nde kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, çevredeki vatandaşlar ile İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlerce söndürüldü.
Yangında, bazı fıstık ağaçları da zarar gördü.
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