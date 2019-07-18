Sason'da yapımı devam eden çalışmalar

Sason
Kaymakamı Abdullah Özadalı, yapımı devam eden çalışmaları inceledi.
Özadalı, İl Özel İdaresi yatırım programında bulunan Meşeli, Örenağıl, Yuvalar grup köy yolunda yapılan beton yol yapım işi ile Ergünü ilkokulu ve ortaokulu, Taşyuva Camisi, Taşyuva taziye evi, Kınalı
ilkokulu ve ortaokulu, Kınalı Camisi ve Kınalı taziye evinde yapılan parke taşı yapım işlerini kontrol ederek, yüklenici firmalardan bilgi aldı.
Sorumluluk alanındaki tüm yollara ve köylerde yapılan çalışmalara azami boyutta önem verdiklerini kaydeden Özadalı, " Köylere Hizmet Götürme Birliği
, İlçe Özel İdare ve Şantiye Şefliği tarafından yapılan çalışmalar titizlikle devam ediyor. Önümüzdeki süreçte grup köy yollarını genişletmek, beton yol yapımı ve sanat yapıları için çalışmalarımız devam edecek." dedi.
Özadalı'ya, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin
ve İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Yılmaz eşlik etti.