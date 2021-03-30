İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Sason ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.
Sason Kaymakamı Samet Serin'de de katıldığı etkinlikte, trafik polislerinin kontrolünde durdurulan araçların sürücülerine yayalara öncelik vermeleri konusunda bilgilendirme yapılarak, broşürler dağıtıldı.
Anasınıfı öğrencisi Safiye Hüma Özmen, sürücülerden özellikle okul çıkışlarında öğrencilere yaya geçitlerinde öncelik vermelerini istedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sason'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi - Son Dakika