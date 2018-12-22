Son Dakika Haberleri: Sason'da Yemen'e Yardım Kermesi

Sason'da Yemen'e Yardım Kermesi

29 dakika önce

Sason'da İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren İmam Şafii Camii Kur'an Kursu öğreticileri tarafından Yemen için yardım kermesi düzenlendi.

Sason'da Yemen'e Yardım Kermesi, System.String[]
Sason'da İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren İmam Şafii Camii Kur'an Kursu öğreticileri tarafından Yemen için yardım kermesi düzenlendi.

İmam Şafii Camii taziye evinde açtıkları gıda kermesinden gelecek geliri Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Yemen'e göndereceklerini belirten kurs öğreticisi İdris Demirel, amaçlarının bir nebze de olsa Yemen'deki muhtaçlara destek vermek olduğunu belirtti.

Demirel, dünyanın her yerindeki Müslümanların birbirine destek olmaları gerektiğini ifade etti.

Kermesi ziyaret eden İlçe Müftüsü Süleyman Baran ise, Sason'da daha önce de camilerde Yemen için para topladıklarını, şimdi de kermes açtıklarını, imkanlar ölçüsünde yardım faaliyetlerini arttıracaklarını anlatarak, kermese destek veren Kur'an kursu öğreticilerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:12 Kaynak: AA

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