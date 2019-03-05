Son Dakika Haberleri: Sason'da Yeşilay Cemiyeti Yararına Kermes

Sason'da Yeşilay Cemiyeti Yararına Kermes

1 saat önce

Sason ilçesinde Yeşilay Cemiyeti yararına kermes düzenlendi.

Sason'da Yeşilay Cemiyeti Yararına Kermes, System.String[]
Sason ilçesinde Yeşilay Cemiyeti yararına kermes düzenlendi.

Sason Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) Yeşilay Cemiyeti yararına kermes yapıldı.

Kermese katılan Kaymakam Abdullah Özadalı, "Bu anlamlı programda emeği geçen, yardımlarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza ve kurum çalışanlarına canı gönülden teşekkür ederim." dedi.

İlçe yöneticileri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermes 2 gün sürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:44 Kaynak: AA

Sason, Yeşilay Cemiyeti, Güncel
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