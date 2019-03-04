Sason'da Yeşilay Haftası Kapsamında Kermes Düzenlendi
1 saat önce
Yeşilay Batman Şubesi tarafından Sason ilçesinde Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Sason kaymakamlığı desteği ile kermes düzenledi.
Yeşilay Batman
Şubesi tarafından Sason
ilçesinde Yeşilay Haftası
etkinlikleri kapsamında Sason kaymakamlığı desteği ile kermes düzenledi.
Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında, Sason Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM), düzenlenen kermeste ÇATOM çalışanları tarafından hazırlanan yöresel yemekler ve çeşitli el sanatları ürünleri satışa sunuldu. Yeşilay yararına açılan kermese Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar
, Jandarma
Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat
Sudagezer, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kermesten elde edilecek gelirin Yeşilay'a bağışlanacağı belirtildi. - BATMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:17 Kaynak: İHA
Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler
Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi
Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı
Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı