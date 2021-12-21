Sason'da yol açma çalışması - Son Dakika

Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışı nedeniyle kapanan Suarkı mezrasının yolunu İlçe Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Kaymakam Murat Mete, vefat eden bir vatandaşın cenazesinin Geçitli köyünde bulunan köy mezarlığına taşınmasını sağlamak amacıyla kardan dolayı kapanan yolu açmak için ekipleri köye yönlendirdiklerini belirterek, 2 gündür ilçeye bağlı köylerde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.