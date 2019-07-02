Sason'da yöresel yemek evi açıldı
41 dakika önce
Sason ilçesinde kadın girişimci tarafından yöresel yemek evi açıldı.
Sason
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:49 Kaynak: AA
ilçesinde kadın girişimci tarafından yöresel yemek evi açıldı.
İlçede kadın girişimci Zübeyde Gökalp tarafından hizmete sokulan "Hanımeli Yöresel Yemek Evi"nin açılışına Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Arslan
Gökalp ve davetliler katıldı.
Açılışı yapan Kaymakam Gökalp, hayırlı olsun dileğinde bulunarak, bol kazançlar diledi.
Gökalp, açtığı yeni mekanda ilçeye özgü yemeklerle müşterilerine hizmet vereceklerini söyledi.
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