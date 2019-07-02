Son Dakika Haberleri: Sason'da yöresel yemek evi açıldı
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Sason'da yöresel yemek evi açıldı

41 dakika önce

Sason ilçesinde kadın girişimci tarafından yöresel yemek evi açıldı.

Sason'da yöresel yemek evi açıldı, System.String[]
Sason ilçesinde kadın girişimci tarafından yöresel yemek evi açıldı.
İlçede kadın girişimci Zübeyde Gökalp tarafından hizmete sokulan "Hanımeli Yöresel Yemek Evi"nin açılışına Kaymakam Abdullah Özadalı, Belediye Başkanı Muzaffer Arslan Gökalp ve davetliler katıldı.
Açılışı yapan Kaymakam Gökalp, hayırlı olsun dileğinde bulunarak, bol kazançlar diledi.
Gökalp, açtığı yeni mekanda ilçeye özgü yemeklerle müşterilerine hizmet vereceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:49 Kaynak: AA
Muzaffer Arslan, Sason, Güncel
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