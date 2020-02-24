Sason'da zeka oyunları yarışması yapıldı - Son Dakika
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Sason'da zeka oyunları yarışması yapıldı

13 dakika önce

Sason Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan zeka oyunları kursunda yarışma düzenlendi.

Sason'da zeka oyunları yarışması yapıldı, System.String[]

Sason Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan zeka oyunları kursunda yarışma düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Sıddık Bozkurt, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan "Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" işbirliği protokolü kapsamında açılan kursa 240 kişinin katıldığını söyledi.

Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Formatörü Mehmet Okkalı, akıl ve zeka oyunlarının çocukların bilişsel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Daha sonra yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere Mili Eğitim Şube Müdürü Emrah Demirbağ, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Sıddık Bozkurt tarafından ödül verildi..

Halk Eğitimi Merkezi, Mehmet Sıddık, Türkiye, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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