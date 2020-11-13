Sason'daki STK'lardan birlik mesajı - Son Dakika

Sason ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları birlik ve beraberlik için bir araya geldiler.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde sivil toplum kuruluş temsilcileri bir araya geldi.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, dernekte sivil toplum kuruluşlar temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İlçe adına çok önemli bir karar alındığını kaydeden Çelik, şöyle konuştu:

"Tüm sivil toplum kuruluşları olarak birlik ve beraberlik mesajı verildiğini ve birliktelikten kuvvet doğar ifadesi ile hareket edeceğimizi başta aziz şehitlerimizin emanetleri gazilerimiz, devletimiz ve bayrağımız için ne gerekiyorsa fedakarlık yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."