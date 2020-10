Sason'daki STK'ların temsilcileri Batman Valisi Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika

Sason ilçesindeki STK'ların temsilcileri, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şahin, şehit dernekleri STK temsilcileri ve kanaat önderlerine teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Biz devletimiz için hizmet etmeye geldik, şehit yakınları bizim baş tacımızdır. Onun için devlet sadece masa başında değil, her yerdedir. Devletimiz, milletimiz, hizmet için her yerde olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz."

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ise "Sayın valimiz Batman'a geldiğinden bu yana devletimizi en güzel şekilde temsil ettiği için, her zaman sahada olduğu için, devletimizin her şeyini her zerresini kollayıp koruduğu için şehit yakınları ve gazilerimize karşı olan muhabbeti, asil ve dik duruşundan dolayı ziyaret edip teşekkürlerimizi sunduk." dedi.

Ziyarete, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma derneği başkanı Mutalip Çelik, Sason Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Cahit Taşdemir, Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Sason temsilcisi Serdar Şahin, eski belediye başkanı Mehmet Salih Avcı, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.