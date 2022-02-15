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Sason Devlet Hastanesi Başhekimliğine Şeker, atandı - Son Dakika

Sason Devlet Hastanesi Başhekimliğine Şeker, atandı

15.02.2022 16:58
Sason Devlet Hastanesi Başhekimliğine Şeker, atandı

Batman'ın Sason Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Ömer Faruk Şeker atandı.

Batman'ın Sason Devlet Hastanesi Başhekimliğine Dr. Ömer Faruk Şeker atandı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevini yaptıktan sonra, Sason Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Dr. Ömer Faruk Şeker, verilen görevi layığıyla yerine getirmek ve ilçedeki vatandaşlara en iyi sağlık hizmeti sunmak için mesai arkadaşlarıyla birlikte mücadele edeceklerini söyledi. Göreve başlayan Dr. Şeker'e ilçede faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ve Kurum amirleri tarafından tebrik ziyaretleri de başladı. Dr. Şeker'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yücebağ Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Yunus Bozkurt ve dernek üyeleri, Başhekim Dr. Şeker'e yeni görevinde başarılar diledi. - BATMAN

Sason Devlet Hastanesi Başhekimliğine Şeker, atandı

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Devlet Hastanesi, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sason Devlet Hastanesi Başhekimliğine Şeker, atandı - Son Dakika


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