Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı - Son Dakika

Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

18.12.2020 18:40

Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı Batman'ın Sason ilçesinde yapımı tamamlanan 50 yataklı Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde yapımı tamamlanan 50 yataklı Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Hasta kabulüne başlayan yeni Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, yapımına 2019 yılının 7. ayında başlanan 50 yatak kapasiteli yeni Sason Devlet Hastanesinin tamamlandığını ve bu gün hasta kabulüne başladığını açıkladı. Dr. Pamukçu, "16 bin metrekare kapalı alan üzerine 3 bin 850 metrekare oturum alanına sahip ve 1 bloktan oluşan 50 yatak kapasiteli yeni hastane D rolünde olup, bodrum + zemin + 3 katlı ve 16 daire lojmandan oluşmaktadır. Sağlıkta güven, hizmette konfor ilkesi çerçevesinde Sason halkına modern sağlık hizmeti sunmak için 2019 yılında inşaatına başlamış olduğumuz yeni Sason Devlet Hastanesini tamamlamış bulunmaktayız. Hastanemiz 50 yatak kapasiteli olup, 16 poliklinik odasından oluşmaktadır. Yeni hizmet binamızda 1 acil polikliniği, 14 acil müşahede yatağı, acil serviste 1 CPR odası, 1 acil müdahale odası-1 kontaminasyon odası, 3 ameliyathane, 4 yataklı birinci seviye yoğun bakım servisi, 2 diş ünitesi, 3 doğumhane, 4 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım, 5 yataklı diyaliz birimi, 2 yanık odası, 2 palyatif bakım odası, 1 adet işitme tarama kabinli oda, 1 sterilizasyon birimi, 1 atık ayrıştırma birimi ve yeterli kapasitede laboratuvar ve röntgen üniteleri ve 12 araçlı kapalı oto parkı bulunmaktadır. Modern tıbbı donanıma sahip olan sağlık tesisimizde acil muayene polikliniği, iç hastalıkları polikliniği, çocuk hastalıkları polikliniği, aile hekimi uzmanı polikliniği, kadın doğum polikliniği, genel cerrahi polikliniği, anestezi polikliniği, ağız ve diş sağlığı polikliniği branşlarında sağlık hizmeti sunulacaktır. Hasta kabulüne başlayan Sason Devlet Hastanemizde 4 uzman, 8 pratisyen hekim, 58 sağlık ve 60 destek personelinden oluşmak üzere toplam 130 personel görev yapacaktır. Yeni hastanede hasta kabulüne başlanmasıyla Sason halkına daha kaliteli ve modern bir hizmet imkanı da sağlamış olacağız. Sason halkına hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı
Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı

Devlet Hastanesi, Batman, Sason, 112, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı - Son Dakika


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