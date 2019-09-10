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Sason Jandarma Tabur Komutanı Demirgürelli'ye ziyaret

36 dakika önce

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sason Jandarma Tabur Komutanlığına atanan İsmet Demirgürelli'yi ziyaret etti.

Sason Jandarma Tabur Komutanı Demirgürelli'ye ziyaret, System.String[]

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sason Jandarma Tabur Komutanlığına atanan İsmet Demirgürelli'yi ziyaret etti.


Kaymakam Özadalı, gerçekleştirdiği ziyarette Demirgürelli'ye yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Demirgürelli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Jandarma, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:58 Kaynak: AA
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