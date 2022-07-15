Sason Kaymakam Mete, 15 Temmuz gazisi Taşdemir'i ziyaret etti

Batman'ın Sason Kaymakam Murat Mete, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir'i ziyaret etti.

Kaymakam Mete, 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde ayağından vurularak gazi olan Taşdemir ve ailesiyle sohbet ederek o geceyle ilgili yaşananları konuştu.

Mete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin kararlı, dik duruşu sayesinde 15 Temmuz akşamı hainlerin büyük bir darbe aldığını ve o karanlık gecenin aydınlık bir geleceğe dönüştüğünü söyledi.

Kaymakam Mete şunları kaydetti:

"O gece ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmak isteyen hainler, birlik olup devletin ve milletimizin silahları ile halkın iradesi ile seçilmiş yönetime darbe vurarak, yıkmak istediler. Ancak bu hain darbe girişimi devletin ve milletin dik ve kararlı duruşu ile bertaraf edildi. Milletin silahını millete yönelten o alçakların hesaba katamadığı bir şey vardı. Kahraman Türk halkı o gün ölmek için çok güzel bir gün anlayışı ve şuuru ile her şeyi göze alarak tanklara ve alçakların üzerlerine yönelttiği silahlara kafa tuttu. Sokağa çıkan 7'den 70'e tüm milletimizden Allah razı olsun. Bu vesile ile o gece sokağa çıkarak hainlerin kurşunlarıyla şehadet şerbeti içen şehitlerimize Allah'tan rahmet, Ayhan kardeşimiz gibi tüm gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Mete'ye Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenus, İlçe Emniyet Amiri Muhammed Ali Aydemir ve kamu kurum yöneticileri de eşlik etti.