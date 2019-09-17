Sason Kaymakamı Derince'den köylere ziyaret
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Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Derince ve Kaleyolu köylerini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:30 Kaynak: AA
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Derince ve Kaleyolu köylerini ziyaret etti.
Kaleyolu köyü Sarıgan mezrasındaki vatandaşlarla görüşen Özadalı, yürütülecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Daha sonra Derince köyünü ziyaret eden Özdalı, köye yapılacak asfalt yol ile ilgili bilgi aldı. Köydeki jandarma karakolunu ziyaret eden Özadalı Karakol Komutanından çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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