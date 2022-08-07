Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Mete, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın göstermiş oldukları bu başarı ileride onları önemli görevlere taşıyacaktır. Kendilerini azim ve gayretlerinden ötürü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.

Kaynak: AA

LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sason Kaymakamı Mete, LGS'de dereceye giren öğrencileri tabletle ödüllendirdi - Son Dakika

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