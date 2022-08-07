Sason Kaymakamı Mete, LGS'de dereceye giren öğrencileri tabletle ödüllendirdi - Son Dakika
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Sason Kaymakamı Mete, LGS'de dereceye giren öğrencileri tabletle ödüllendirdi

07.08.2022 18:20
Sason Kaymakamı Mete, LGS'de dereceye giren öğrencileri tabletle ödüllendirdi

Sason Kaymakamı Murat Mete, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarı sağlayan öğrencilere tablet hediye etti.

Sason Kaymakamı Murat Mete, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarı sağlayan öğrencilere tablet hediye etti.

Mete, LGS sonuçlarına göre ilçede ilk üçe giren öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Mete, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın göstermiş oldukları bu başarı ileride onları önemli görevlere taşıyacaktır. Kendilerini azim ve gayretlerinden ötürü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.

Mete, dereceye giren öğrencilere tablet hediye etti.

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Kaynak: AA

LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sason Kaymakamı Mete, LGS'de dereceye giren öğrencileri tabletle ödüllendirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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