Son Dakika Haberleri: Sason Kaymakamı Özadalı'dan jandarma karakoluna ziyaret
Son Dakika Güncel Sason Kaymakamı Özadalı'dan jandarma karakoluna ziyaret - Son Dakika

Sason Kaymakamı Özadalı'dan jandarma karakoluna ziyaret

6 saat önce

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Acar köyündeki jandarma karakolunu ziyaret etti.

Sason Kaymakamı Özadalı'dan jandarma karakoluna ziyaret, System.String[]

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Acar köyündeki jandarma karakolunu ziyaret etti.

Özadalı, ziyaretinde Karakol Komutanı Hamza Çetinkaya ve askerler tarafından karşılandı.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Özadalı, daha sonra nöbet tutan askerlerle görüştü.

Özadalı, güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.

Çetinkaya, Jandarma, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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