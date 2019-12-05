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Sason Kaymakamı Özadalı'dan jandarma karakoluna ziyaret
6 saat önce
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Acar köyündeki jandarma karakolunu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:14 Kaynak: AA
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Acar köyündeki jandarma karakolunu ziyaret etti.
Özadalı, ziyaretinde Karakol Komutanı Hamza Çetinkaya ve askerler tarafından karşılandı.
Çalışmalarla ilgili bilgi alan Özadalı, daha sonra nöbet tutan askerlerle görüştü.
Özadalı, güvenlik güçlerine görevlerinde başarı diledi.
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