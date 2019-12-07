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Sason Kaymakamı Özadalı'dan köy ziyareti

6 saat önce

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Kınalı köyünü ziyaret etti.

Sason Kaymakamı Özadalı'dan köy ziyareti, System.String[]

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Kınalı köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Özadalı, ilçeye bağlı Kınalı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi, değirmen çeşmesi ve piknik alanında incelemelerde bulundu.


Özadalı'ya ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, Tabur Komutanı Binbaşı İsmet Demirgürelli ve İlçe Müftüsü Süleyman Baran da eşlik etti.

Kınalı, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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