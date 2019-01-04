Sason Kaymakamı Özadalı'dan Okul Müdürleri ile Toplantı

Sason
Kaymakamı Abdullah Özadalı düzenlenen toplantıda okul müdürleriyle bir araya geldi.
Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, okul müdürleriyle yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunan Özadalı, değerler eğitiminin okullarda etkin bir şekilde uygulanmasını istedi.
Özadalı, bu sayede öğrencilerin milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını, milletini seven, geleceğe güvenle bakan faydalı bireyler olarak yetişeceğini söyledi.
Öğrencilerin dünya ile yarışabilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip kılınmasının öncelikli hedefleri olduğuna işaret eden Özadalı, eğitim ve öğretimde başarı için mutlaka öğretmen, öğrenci ve veli üçgeninin kurulması, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini aktardı.
Toplantıya, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yağmur ve ilçedeki okulların idarecileri katıldı.