Sason Kaymakamı Özadalı'dan okul ziyareti - Son Dakika

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, okul ziyaretinde bulundu.

Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Emrah Demirbağ ile Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sason Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek idareci ve öğretmenlerle çalışmalar ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Özadalı, sohbet ettiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

İlçedeki öğrencilerin başarısının yükselmesi için idareci ve öğretmenlerin çok çabaladığını aktaran Özadalı, "İdareci ve öğretmenlere emeklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.