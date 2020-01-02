Sason Kaymakamı Özadalı'dan okul ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sason Kaymakamı Özadalı'dan okul ziyareti - Son Dakika

Sason Kaymakamı Özadalı'dan okul ziyareti

6 saat önce

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, okul ziyaretinde bulundu.

Sason Kaymakamı Özadalı'dan okul ziyareti, System.String[]

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, okul ziyaretinde bulundu.

Beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Emrah Demirbağ ile Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sason Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek idareci ve öğretmenlerle çalışmalar ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Özadalı, sohbet ettiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

İlçedeki öğrencilerin başarısının yükselmesi için idareci ve öğretmenlerin çok çabaladığını aktaran Özadalı, "İdareci ve öğretmenlere emeklerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Emrah, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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