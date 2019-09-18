Son Dakika Haberleri: Sason Kaymakamı Özadalı, yaralıları ziyaret etti
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Sason Kaymakamı Özadalı, yaralıları ziyaret etti

32 dakika önce

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti.

Sason Kaymakamı Özadalı, yaralıları ziyaret etti, System.String[]

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti.

Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda yaralananan Necat Çelikbilek, Mahsun Ekmen, Rıza Yaşar, Atacan Yaşar ve Mehmet Ekmen'i Diyarbakır'daki hastanelerde ziyaret etti.

Hastanede yaralıların aileleriyle görüşen Özadalı, PKK'lı teröristlerin saldırılarının vatandaşı yıldıramayacağını söyledi.

Diyarbakır, Sason, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:22 Kaynak: AA
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