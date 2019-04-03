Sason Kaymakamı Özdalı'dan Emniyet Personeline Ziyaret
1 saat önce
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Sason
Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.
Ziyaretinde İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat
Sudagezer tarafından karşılanan Özadalı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde görev alan emniyet personeline seçim güvenliği için gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.
Birimleri tek tek gezen Özadalı, personele tatlı ikram etti, ilçede yürütülen çalışmaların devam etmesini istedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:52 Kaynak: AA
Seçimlerin Bitmesinin Ardından Tanzim Çadırları Açılmadı
Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek? İşte Cevabı
Bakan Albayrak Ekonomide Yeni Yol Haritasını Gelecek Hafta Açıklayacak
RTÜK, Seçim Yasağını Delen Kuruluşlar Hakkında İnceleme Başlattı