Son Dakika Haberleri: Sason Kaymakamı Özdalı'dan Emniyet Personeline Ziyaret

Sason Kaymakamı Özdalı'dan Emniyet Personeline Ziyaret

1 saat önce

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Sason Kaymakamı Özdalı'dan Emniyet Personeline Ziyaret, System.String[]
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Ziyaretinde İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer tarafından karşılanan Özadalı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde görev alan emniyet personeline seçim güvenliği için gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür etti.

Birimleri tek tek gezen Özadalı, personele tatlı ikram etti, ilçede yürütülen çalışmaların devam etmesini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:52 Kaynak: AA

Mehmet Murat, Sason, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlerin Bitmesinin Ardından Tanzim Çadırları Açılmadı Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek? İşte Cevabı Bakan Albayrak Ekonomide Yeni Yol Haritasını Gelecek Hafta Açıklayacak RTÜK, Seçim Yasağını Delen Kuruluşlar Hakkında İnceleme Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:36:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sason Kaymakamı Özdalı'dan Emniyet Personeline Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]