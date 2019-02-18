Sason Kaymakamından İlçe Jandarma Tabur Komutanlığında İnceleme
41 dakika önce
Batman'ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı İlçe Jandarma Tabur Komutanlığında incelemelerde bulundu.
Batman
'ın Sason
Kaymakamı Abdullah Özadalı İlçe Jandarma
Tabur Komutanlığında incelemelerde bulundu.
Özadalı, ziyaretinde taburdaki birimlerin işleyişi hakkında Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya
'dan bilgi aldı.
Birimleri tek tek ziyaret eden Özadalı, görev yapan askerlerle sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:45 Kaynak: AA
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