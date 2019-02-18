Son Dakika Haberleri: Sason Kaymakamından İlçe Jandarma Tabur Komutanlığında İnceleme

Sason Kaymakamından İlçe Jandarma Tabur Komutanlığında İnceleme

41 dakika önce

Batman'ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı İlçe Jandarma Tabur Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Sason Kaymakamından İlçe Jandarma Tabur Komutanlığında İnceleme, System.String[]
Batman'ın Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı İlçe Jandarma Tabur Komutanlığında incelemelerde bulundu.


Özadalı, ziyaretinde taburdaki birimlerin işleyişi hakkında Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya'dan bilgi aldı.

Birimleri tek tek ziyaret eden Özadalı, görev yapan askerlerle sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Mehmet Kahya, Batman, Sason, Jandarma, Güncel
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