Sason Kaymakamlığınca yürütülen çalışma ile bacaların filtre sistemi yenilendi - Son Dakika

Sason Kaymakamlığı tarafından yürütülen çalışma ile çevreyi kirleten yoğun dumanın önlenmesi amacıyla bazı bacaların filtre sistemi yenilendi.

Kaymakamlık, vatandaşların yoğun olarak yerleşim gösterdiği alanlardaki kamu kurum ve kuruluşlardan Sason Anadolu Lisesi, İstiklal İlkokulu, Merkez Camisi ve Yeni Mahalle Camisinin baca filtre sistemlerini yenileyerek, sağlıklı bir şekilde kullanıma açtı.

Kaymakam Murat Mete, temiz bir nefes için yoğun bir çaba sarfettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızdan ilçemizde hava kirliliğini azaltmak ve havanın nispeten daha temiz kalmasını sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz bu seferberliğe katkı sağlamalarını talep ediyoruz." dedi.