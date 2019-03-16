Sason-Kozluk Bağlantı Yolu Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Batman'ın Sason ile Kozluk ilçeleri arasındaki bağlantı yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşma açıldı.
Kar
yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Batman
'ın Sason
ile Kozluk
ilçeleri arasındaki bağlantı yolu, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşma açıldı.
Yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapalı olan Sason'a bağlı Kayabaşı
Mahallesi ile Kozluk'a bağlı Geçitaltı, Höv ve Armutlu
köyü istikametinden geçen ara bağlantı yolunun açılması için İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 3 günlük çalışmaların ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:31 Kaynak: İHA
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