Son Dakika Haberleri: Sason Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kuru göreve başladı
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Sason Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kuru göreve başladı

1 saat önce

Sason Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atanan Öğretim Görevlisi Dr. İbrahim SelçuKuru göreve başladı.

Sason Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kuru göreve başladı, System.String[]
Sason Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak atanan Öğretim Görevlisi Dr. İbrahim SelçuKuru göreve başladı.
Kuru, Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı'yı makamında ziyaret etti, gerçekleştirecekleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Sason Meslek Yüksek Okulu için yapılacak tüm çalışmalarda destek vermeye hazır olduklarını belirten Özadalı, Kuru'ya yeni görevinde başarı diledi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:29 Kaynak: AA
Sason, Güncel
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