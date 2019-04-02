Sason'u Cazibe Merkezi Haline Getirmek İçin Mücadele Edeceğiz"

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Sason Belediye Başkanı seçilen Muzaffer Arslan, "Sason'u cazibe merkezi haline getirmek için mücadele edeceğiz.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Sason Belediye Başkanı seçilen Muzaffer Arslan, "Sason'u cazibe merkezi haline getirmek için mücadele edeceğiz." dedi.



Parti binasında tebrikleri kabul eden Arslan, herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışıyla, sevgiyle, hoşgörüyle, ilçeyi hak ettiği güzelliklerle buluşturacaklarını söyledi.





"İlçeyi el birliği, güç birliği, söz birliği dahası gönül birliğiyle eğitim, bilişim, teknoloji, sosyo-ekonomik ve kültürel alanda layık olduğu düzeye taşımak, kültür ve sanatın tüm güzellikleriyle buluşturmak, spor tesisleriyle yeşil alanlarıyla cazibe merkezi haline getirmek, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde vatandaşlarımızın her daim yanında olmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullanan Arslan, seçmene teşekkür etti.

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