Son Dakika Haberleri: Sason'un gençleri sentetik yüzeyli çim sahaya kavuşacak
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Sason'un gençleri sentetik yüzeyli çim sahaya kavuşacak

1 saat önce

Yıllardan beri kendilerine ait bir futbol sahaları olmadığı için bütün maçlarını deplasmanda oynayan Sason'daki futbol takımları tam kapsamlı sentetik yüzeyli futbol sahasına kavuşuyor.

Sason'un gençleri sentetik yüzeyli çim sahaya kavuşacak, System.String[]
Yıllardan beri kendilerine ait bir futbol sahaları olmadığı için bütün maçlarını deplasmanda oynayan Sason'daki futbol takımları tam kapsamlı sentetik yüzeyli futbol sahasına kavuşuyor.

Geçtiğimiz günlerde Sason kaymakamlığı öncülüğünde ihalesi yapılarak yer teslimi yapılan sentetik çim yüzeyli futbol sahası, tribün ve soyunma odası yer teslimi yapıldıktan 150 gün sonra tamamlanarak hizmete açılması amaçlanıyor. Futbol sahası ve eklerinin tamamlanmasının ardından ilçedeki gençlerin sportif faaliyetlerde daha da başarılı olacaklarını belirten Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, tesisin tamamlanmasının ardından gençlerimizin ve spor kulüplerimizin sportif faaliyetlerini rahatça yapabilecekleri bir yere kavuşacaklarını söyledi. - BATMAN
Futbol, Sason, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
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