Sason ve Kozluk'ta 5 bölgede koronavirüs karantinası - Son Dakika

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Sason ve Kozluk'ta 5 bölgede koronavirüs karantinası
6 saat önce
BATMAN'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde 1 mahalle, 1 köy ve 4 ev koronavirüs kapsamında karantinaya alındı.
BATMAN'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde 1 mahalle, 1 köy ve 4 ev koronavirüs kapsamında karantinaya alındı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Sason'da Ağım Mahallesi ile Yeşilova, Orta Mahalle ve Emek mahallelerinde bulunan 3 ev, Kozluk'ta ise Konaklı köyü ve Tepecik mahallesindeki 1 ev Hıfzıssıhha kurullarınca karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgelere giriş ve çıkışlar kapatıldı. Güvenlik güçleri ise söz konusu bölgelerde güvenlik güçleri önlem aldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:41 Kaynak: DHA
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