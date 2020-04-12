Son Dakika › Güncel › Sasonlu çocuklar polislerin haftasını kutladı - Son Dakika
Sasonlu çocuklar polislerin haftasını kutladı
6 saat önce
Batman'ın Sason ilçesinde çocuklar, asker selamı verip Polis Haftası'nı kutladı.
Batman'ın Sason ilçesinde çocuklar, asker selamı verip Polis Haftası'nı kutladı.
Sason'da çocuklar, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında anne ve babalarına video çektirip polislerin haftasını kutladı. İlçeye bağlı Gürgenli, Dereköy ve Topluca köylerinde şehit aileleri ve gazi çocukları, kardeşleri ile birlikte pankart hazırlayıp asker selamı vererek Polis Haftası'nı kutladı. Çocukların Polis Haftası ile ilgili mesajı izleyenleri duygulandırdı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:59 Kaynak: İHA
Son Dakika Yasağı delen vatandaşların polisle sigara ve ekmek polemiği Ailesi karantinada olan genç, misafirhaneye götürüldü Polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi Kayseri'de şaşırtan görüntü; polise yakalanmamak için karton ve çarşafla böyle gizlendi