SASONLU ÖĞRENCİLERE KIŞLIK GİYİM DESTEĞİ - Son Dakika

"Evde herkes korona oldu ama virüs bana bulaşmadı" diyenlerin sırrı ortaya çıktı

İSTANBULLU hayırsever işadamlarının gönderdiği kışlık giyim malzemeleri Batman'ın Sosan ilçesinde öğrencilere dağıtıldı.

Gönüllü işadamlarının gönderdiği kışlık giyim malzemelerinin dağıtımını üstlenen Gıda Mühendisi Merve Şensoy, Spor Eğitmeni İsmail Karagöl ve Sason'da esnaflık Halitcan Akgül okul müdürleri ile irtibata geçerek ihtiyaç sahibi öğrencileri belirledi. Gelen yardım malzemeleri yaş gruplarına göre ayrılan ekip, tek tek okulları gitti. İçinde kışlık mont, bot, eşofman takımı, atkı-bere-eldiven ve çorap bulunan yardım paketlerini çocuklara dağıtan gönüllü ekip, öğrencilere meyve suyu ve çikolota ikram etti.

İstanbul'daki işadamlarının giyim yardımlarını Sason'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtan Spor Eğitmeni İsmail Karagöl, 'Sason'daki çocuklarımıza ulaşmak kolay olmadı. Çeşitli bağlantılarla buraya ulaştık. 30 adet olan yardım niyetimizi yardımsever işadamlarının desteleriyle bu sayıyı 100'e çıkardık. Bizim için küçük ama büyük bir yardımda bulunduk. Çocuklarımızın atkısından beresine, botundan çorabına kadar giydirmeyi çok istedik. İki üç hafta gibi uzun bir uğraş verdik. Buradaki arkadaşlarla öğretmenlerle iç içe yardımları paketledik. Öğrencilerimiz kış aylarında okula gelirken üşümeyecek" dedi.