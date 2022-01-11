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Sassoli için Avrupa Parlamentosu önünde anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Sassoli için Avrupa Parlamentosu önünde anma töreni düzenlendi

11.01.2022 15:44

İtalya'da hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli için Brüksel'deki parlamento binası önünde anma töreni düzenlendi.

İtalya'da hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli için Brüksel'deki parlamento binası önünde anma töreni düzenlendi.

AP milletvekilleri, çalışanları ve Sassoli'nin sevenleri, İtalyan siyasetçiyi anmak için parlamento önünde toplandı.

Burada 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan kalabalık, 65 yaşında yaşamını yitiren Sassoli'yi alkışladı. Kalabalık içinde bazı kişiler gözyaşlarını tutamadı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus da Sassoli'nin ölümü dolayısıyla ailesine taziye mesajı gönderdi. Papa, mesajında "hayırseverlikle hareket eden, yetkin bir gazeteci, kamu yararı için elinden geleni yapan saygın devlet adamı" olarak bahsettiği Sassoli'nin kaybı nedeniyle İtalya ve AB'nin yasta olduğunu belirtti.

İtalyan basınına göre, Sassoli'nin cenaze töreninin 14 Ocak Cuma günü İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenmesi bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, İtalya'da iki haftadır tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

Eylülde de zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan ve uzun süre tedavi gören 65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi bir rahatsızlığı bulunduğu belirtilmişti.

2019'da Parlamento Başkanı seçilen merkez sol çizgideki Sassoli'nin görev süresi, gelecek hafta doluyordu. Sassoli, 17-20 Ocak'ta Fransa'nın Strazburg kentindeki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.

Eski gazeteci ve televizyoncu Sassoli, 2009'da siyasete girip AP milletvekili seçilmeden önce İtalyan medya kuruluşu RAI bünyesinde çalışıyordu.

Sassoli için Avrupa Parlamentosu önünde anma töreni düzenlendi
Sassoli için Avrupa Parlamentosu önünde anma töreni düzenlendi
Sassoli için Avrupa Parlamentosu önünde anma töreni düzenlendi

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Avrupa Parlamentosu, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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