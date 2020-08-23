Sat Buzul Gölleri'ndeki çöpler toplandı - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir grup vatandaş, İkiyaka Dağları'nda bulunan Sat Buzul Gölleri'nin çevresindeki çöpleri temizledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, bir grup vatandaş, doğal güzellikleriyle öne çıkan İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 450 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nin kirlenmemesi için çevredeki çöpleri topladı.

Vatandaşların çöpleri topladığı video, sosyal medyada kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.