Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşen 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp kaybolan 2 kişiden Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldı. Adalet Bakanlığı'nda memur olarak görev yapan Koç'un cenazesi ekipler tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bölgede Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 42 kişilik uzman ekibin bulunduğunu, Hakime Koç'un şelalenin bulunduğu bölgede 16 metre derinlikte buzulların arasında cansız bedenin bulunup, çıkarıldığını, Mehmet Aydın'ın yerinin de tespit edildiğini ve çıkarılması için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Eşiyle birlikte kurtarıldıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedaviye alınan Gülay Avcu'nun 2 gün sonra bilinci yerine geldi. Tedavisi süren Gülay Avcu, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Gülay Avcu, eşi Kemal Avcu ve iki arkadaşı ile 20 metrelik uçurumdan düştüklerini belirterek, "Hepinize merhabalar, 16 Temmuz tarihinde Hakkari Cilo Dağı Cennet-Cehennem buzullarını görmek için 20 kişilik gezi turuna katılmıştık. Buzulun erimesi sonucu ben, eşim ve gruptaki 2 arkadaşla beraber 20 metre yükseklikten düştük. Ben ve Kemal kendi çabalarımızla hayatta kalma mücadelesi verdik. 2 saat sonra yardım ekipleri gelip beni ve Kemal'i çıkardılar. Diğer 2 arkadaştan hala haber alınamadı. Telefonum çukurda kaldı, ararsanız ulaşamazsınız. Bir süre içerik paylaşamayacağım. Dualarınıza ihtiyacım var. Sevgiler Gülay" ifadelerini kullandı.

AYDIN'IN CENAZESİ DE ÇIKARILDI

Hakkari'de Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp, kaybolan Hakime Koç'un ardından Mehmet Aydın'ın cansız bedenine de ulaşıldı. Aydın'ın cesedinin 18 metre derinlikten çıkarıldığı belirtildi.

ACILI AĞABEY: BUZULLARIN ÜZERİNDE FOTOĞRAF ÇEKİYORLARMIŞ

Hakkari'de Cilo-Sat Dağları'nda kırılan buzulların arasına düşüp hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Aydın'ın ağabeyi Ali Aydın da bölgeye gelerek, ekiplerin kardeşine ulaşmasını bekledi. Acı haberle hüzne boğulan Aydın, "Kardeşimle berber 3 kişi, buzulların üzerinde bulunan şelalede fotoğraf çekiyorlarmış. Tam o sırada buzulların kırmasıyla dengesini kaybedip oluşan boşluğa düşmüşler. Kardeşim coğrafya öğretmeniydi, evli ve 2 çocuk babasıydı. Kardeşimin buraya gelişinden haberimiz yoktu. Kaybolmadan bir gün önce aramıştım. Hakkari'de olduğunu bana söylemişti. Ben de ona 'bizden habersiz neden gittin. Hakkari kayalıktır ölürsün' dedim. O da 'tamam abi sabah dönerim' dedi bana. Ertesi gün aradım, kendisine ulaşamadım. Her saat başı aradım, telefonu kapalıydı" dedi.

Görüntü Dükümü

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-Olayın yaşandığı bölge

-Kurtarma ekiplerin bölgeye gitmesi

-Kurtarma çalışması

-Ekiplerin cesetleri buzların üzerine getirilmesi

-Helikopterin gelmesi

-Helikoterin buzlara inmesi

-Cesetlerin helikoptere bindirilmesi

-Helikopterin kalkması

-Ekiplerin dönmesi

-Ali Aydın ile röportaj

HABER: Mehmet ÖZKAN - Yaşar KAPLAN/HAKKARİ YÜKSEKOVA,(DHA)-