Son Dakika Haberleri: SAT komandolarından nefes kesen operasyon (2)
Son Dakika Güncel SAT komandolarından nefes kesen operasyon (2)

SAT komandolarından nefes kesen operasyon (2)

6 saat önce

BASINA AÇIK BÖLÜM TAMAMLANDIMarmaris'te Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen '22'nci Doğu Akdeniz Tatbikatı'nın basına açık olan deniz safhası eğitim bölümü tamamlandı.

SAT komandolarından nefes kesen operasyon (2), System.String[]

BASINA AÇIK BÖLÜM TAMAMLANDI

Marmaris'te Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen '22'nci Doğu Akdeniz Tatbikatı'nın basına açık olan deniz safhası eğitim bölümü tamamlandı. Tatbikat, basına kapalı olarak 20 Kasım'a kadar devam edecek. Tatbikatın ilerleyen günlerdeki bölümünde, fiili silah atışları, su üstü savunma ve denizaltı savunma harbi eğitimleri, mülteci olmayanların tahliyesi, doğal afetlerde yardım ve insani yardım konularında tatbikatlar yapılacak.

Tolga TAHÇI/SANCAKTAR,


Doğu Akdeniz, Marmaris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:41 Kaynak: DHA
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