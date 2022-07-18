SAT komandolarının "Zihinsel ve Fiziksel Dayanıklılık" ile "Lastik Bot ve Kürek Çekme" eğitimleri

Milli Savunma Bakanlığı , Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden Su Altı Taarruz (SAT) Komandolarının"Zihinsel ve Fiziksel Dayanıklılık" ile "Lastik Bot ve Kürek Çekme" eğitimlerine ait görüntüler paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Bizde imkansız yoktur! Türk Silahlı Kuvvetlerimizin seçkin birliklerinden Su Altı Taarruz (SAT) Komandolarımızın "Zihinsel ve Fiziksel Dayanıklılık" ile "Lastik Bot ve Kürek Çekme" eğitimlerinden görüntüler" bilgi notu yer aldı.

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Kaynak: AA

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