SAT komandolarının "Zihinsel ve Fiziksel Dayanıklılık" ile "Lastik Bot ve Kürek Çekme" eğitimleri - Son Dakika
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SAT komandolarının "Zihinsel ve Fiziksel Dayanıklılık" ile "Lastik Bot ve Kürek Çekme" eğitimleri

18.07.2022 12:27

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden Su Altı Taarruz (SAT) Komandolarının"Zihinsel ve Fiziksel Dayanıklılık" ile "Lastik Bot ve Kürek Çekme" eğitimlerine ait görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden Su Altı Taarruz (SAT) Komandolarının"Zihinsel ve Fiziksel Dayanıklılık" ile "Lastik Bot ve Kürek Çekme" eğitimlerine ait görüntüler paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Bizde imkansız yoktur! Türk Silahlı Kuvvetlerimizin seçkin birliklerinden Su Altı Taarruz (SAT) Komandolarımızın "Zihinsel ve Fiziksel Dayanıklılık" ile "Lastik Bot ve Kürek Çekme" eğitimlerinden görüntüler" bilgi notu yer aldı.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, TSK, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAT komandolarının 'Zihinsel ve Fiziksel Dayanıklılık' ile 'Lastik Bot ve Kürek Çekme' eğitimleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: SAT komandolarının "Zihinsel ve Fiziksel Dayanıklılık" ile "Lastik Bot ve Kürek Çekme" eğitimleri - Son Dakika
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