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Satacak uyuşturucu bulamayınca kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçları satarken yakalandılar

24 dakika önce

Satacak uyuşturucu bulamayınca kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçları satarken yakalandılar Bursa polisinden uyuşturucu hap operasyonuBURSA -Bursa'da polisin baskınları sonucu uyuşturucu bulamayınca kırmızı ve yeşil reçete ile satılan ilaçlara dadanan çete, Bursa polisinin operasyonu ile çökertildi.

Satacak uyuşturucu bulamayınca kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçları satarken yakalandılar
Bursa polisinden uyuşturucu hap operasyonu
BURSA -Bursa'da polisin baskınları sonucu uyuşturucu bulamayınca kırmızı ve yeşil reçete ile satılan ilaçlara dadanan çete, Bursa polisinin operasyonu ile çökertildi.
Uyuşturucu operasyonlarına hız kesmeden devam eden Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptıklarını belirledikleri şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan 21 bin adet sentetik ecza tablet, 20 adet ecstasy hap ve bir miktar metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen M.Ü., D.B., A.G., Ö.Ö. ve E.S. gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan M.Ü. ve E.S. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. D.B., A.G. ve E.S. isimli şahısların ise adli tahkikatı devam ediyor.
Satacak uyuşturucu bulamayınca kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçları satarken yakalandılar
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:00 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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