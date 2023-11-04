 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şatafatlı halinden eser kalmadı! Dilan Polat 4 günde çöktü - Son Dakika

Şatafatlı halinden eser kalmadı! Dilan Polat 4 günde çöktü

Son Güncelleme: 04.11.2023 16:50

Salı gününden bu yana gözaltında olan Dilan Polat, 4 günde adeta çöktü. Polat'ın dağınık saçları ve moraran gözleri dikkat çekti.

Haklarındaki birçok suçtan dolayı salı günü gözaltına alınan Dilan Polat bu sabah adliyeye sevk edildi. Plastik kelepçe ile sık sık görüntülenen Polat, geçirdiği zor günlerden dolayı adeta çöktü.

GÜNLERDİR AYNI KIYAFETLERİ GİYİYOR

Sosyal medyada şatafatlı hayatı ve lüks kıyafetleriyle tanınan Dilan Polat, günlerdir eşofman ve sweat ile emniyette kalıyor. Sık sık sağlık kontrolüne götürülen oldukça yıprandığı görülen Dilan Polat'ın gözaltları mosmor oldu. Saçları dağılan ve günlerdir aynı kıyafetleri giyen ünlü ismin basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen ağzını dahi açmadı.

Şatafatlı halinden eser kalmadı! Dilan Polat 4 günde çöktü

CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEMİŞTİ

Dilan Polat'ın önceki akşam polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi. Polise, 'Kullanmam gereken ilaçlar var' diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.

Şatafatlı halinden eser kalmadı! Dilan Polat 4 günde çöktü
Şatafatlı halinden eser kalmadı! Dilan Polat 4 günde çöktü

Dilan Polat, Plastik, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Şatafatlı halinden eser kalmadı! Dilan Polat 4 günde çöktü - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Kaptan gemiyi kurtardı! Bruno Fernandes'den Manchester United'a hayat öpücüğü
17:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ford Otosan açılışında: Geleceğin fabrikası unvanını hak ediyor
17:14 CHP kurultayında gergin anlar! Sinirlenip notlarını fırlatarak kürsüden indi
17:14 Kılıçdaroğlu'nun "hançer" çıkışına Akşener'den yanıt: Her fırsatta bizi gömmeye çalışıyorlar ama tohum olduğumuzu öğrenemediler
17:07 Avukat Evci, Engin ve Dilan Polat hakkında konuştu: Suçları kesinleşirse 30 yıl hapis yatabilirler
17:02 Kent&Başkan ödülleri sahiplerini buldu! Törende Haberler.com'un başarısı da taçlandırıldı
16:55 Takım isimlerini karıştıran şoför otobüsü yanlış deplasmana sürünce maç ertelendi
16:30 Son dakika! Engin ve Dilan Polat dahil 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:22 Şatafatlı halinden eser kalmadı! Dilan Polat 4 günde çöktü
16:20 Acun Ilıcalı, Yunanistan'dan kulüp satın alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2023 17:49:51. #1.12#
SON DAKİKA: Şatafatlı halinden eser kalmadı! Dilan Polat 4 günde çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement