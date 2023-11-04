Haklarındaki birçok suçtan dolayı salı günü gözaltına alınan Dilan Polat bu sabah adliyeye sevk edildi. Plastik kelepçe ile sık sık görüntülenen Polat, geçirdiği zor günlerden dolayı adeta çöktü.
Sosyal medyada şatafatlı hayatı ve lüks kıyafetleriyle tanınan Dilan Polat, günlerdir eşofman ve sweat ile emniyette kalıyor. Sık sık sağlık kontrolüne götürülen oldukça yıprandığı görülen Dilan Polat'ın gözaltları mosmor oldu. Saçları dağılan ve günlerdir aynı kıyafetleri giyen ünlü ismin basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen ağzını dahi açmadı.
Dilan Polat'ın önceki akşam polisten cildi için vitamin istediği öğrenildi. Polise, 'Kullanmam gereken ilaçlar var' diyen Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Burası cildime iyi gelmiyor, vitaminleri almam lazım" dediği öğrenildi.
Son Dakika › Hukuk › Şatafatlı halinden eser kalmadı! Dilan Polat 4 günde çöktü - Son Dakika