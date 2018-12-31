Satala Antik Kenti'nin Eserleri 32 Yıl Sonra Evinde

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyü sınırlarında yer alan Satala Antik Kentinden geçmiş yıllarda çıkarılan eserler Erzurum'dan Gümüşhane'ye getirilerek burada sergilenmeye başlandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyü sınırlarında yer alan Satala Antik Kentinden geçmiş yıllarda çıkarılan eserler Erzurum'dan Gümüşhane'ye getirilerek burada sergilenmeye başlandı.



Erzurum Arkeoloji Müzesi'nin envanterinde kayıtlı olan 1 adet Lahit, 4 adet Mezar Steli, 1 adet Stel, 1 adet Kabartma, 5 adet Sütun Parçası,4 adet Sütun Atlığı, 3 adet Sütun Başlığı, 3 adet Kandil, 2 adet Fibula, 1 adet bilezik ve 1 adet Cam Şişe olmak üzere 26 adet arkeolojik eser ve 106 adet Yunan - Roma - Bizans Dönemi Sikke'nin devir işlemleri yapılarak Gümüşhane Müzesi Müdürlüğü'nün envanterine eklendi.



Erzurum Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'ne 1986 yılında götürülen Satala Antik Kenti eserleri 32 yıl sonra tekrar topraklarına dönerek Gümüşhane Müzesi bahçesinde ziyaretçileriyle tanışmayı beklediğini kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, "Eserlerin İlimiz Gümüşhane Müzesi Müdürlüğüne kazandırılmasında her türlü desteği veren Valimiz Kamuran Taşbilek, Milletvekillerimiz Osman Akgül ve Cihan Pektaş'a ve kamuoyunda bu konuya duyarlılık gösterip bizleri teşvik eden tüm hemşehrilerimize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları adına teşekkürlerimizi arz ediyorum" dedi.



"Satala'da ilk bilimsel kazı çalışmaları 2017 yılında başlatılmıştır"



Satala'daki ilk arkeolojik kazının 19. yüzyılın sonunda Alfred Billiotti adındaki İngiliz Sefiri tarafından başlatıldığını, bilimsel olmayan eser çıkarmaya yönelik olan bu kazı çalışmalarının tek sezonda sona erdiğini hatırlatan Ateş, "Sonrasında ise 1990'larda ve 2000'li yıllarda gerek İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nün ve İsviçreli araştırmacıların gerçekleştirdiği birkaç sezonluk yüzey araştırmaları yapılmıştır. Satala Antik Kenti'nde ilk bilimsel kazı çalışmaları ise 2017 yılında başlatılmıştır. Türkiye'deki ilk ve tek Roma Lejyonu kazısı olan Satala Antik Kazısı bölge coğrafyasının askeri tarihiyle ilgili önemli bilgiler içermektedir. Roma İmparatorluğu'nun eline geçen bu topraklar, İmparatorluğun doğudaki savunma hattının kuzey bölgesini oluşturur. Roma İmparatoru Vespasianus'un M.S. 71 -72 yıllarında doğu eyaletlerinde yaptığı bir düzenlemeden hemen sonra bir bir sınır kenti şeklinde oluşturulan Satala bölgede yüzlerce yıllık bir süre boyunca güçlü surlarıyla adından söz ettirmiştir. Lejyonun kente gelmesi ise M.S. 98 - 117 yılları arasında hüküm sürmüş olan Roma İmparatoru Traianus tarafından gerçekleştirmiştir. M.S. II. Yüzyılın başında önce Legio XVI. Flavia Firma ve daha sonra kalıcı bir şekilde Legio XV. Apollinaris lejyonlarına ev sahipliği yapmış ve M.S. VII. Yüzyıla kadar devam etmiştir" dedi.



Satala'ya konuşlandırılan XV. Apollinaris Lejyonunun Roma İmparatorlu Augustus tarafından milattan önce 41 yılında kurulduğunu kaydeden Ateş, "Kent Pagan Tanrısı Apollon'a adanmıştır. Yaklaşık 3500 kişilik subay ve lejyonerden oluşan birliğin 1500 kadar da yardımcı hizmetler sınıfında görevlisi vardı. Roma İmparatoru Marcus Aurelius bu lejyona sağdık ve vefalı anlamına gelen Latince "Pia Fidelis" adını vermiştir. Satala Antik Kenti'nin bölgede yapılan arkeolojik yüzey çalışmalarında ele geçirilen askeri garnizona ait baskılı tuğlalar ile sikkelerden anlaşılmaktadır. Yorke tarafından üzerinde "Apol" yazan yazıtların bulunması ve ayrıca David French tarafından Satala'ya ait olduğu tespit edilen 5 mezar taşının Apollanaris lejyonunda görev yapan askerlere ait olduğu bilinmektedir" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

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