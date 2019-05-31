Satamadıkları ıspanağı tarlaya gömdüler

Eskişehir'de ıspanak üretimi yapan çiftçiler, ürünlerini satacak pazar bulamayınca tarlalarını sürdü. Aralarında Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan'ın da bulunduğu onlarca çiftçi, yaklaşık 400 dönüm ıspanak tarlasını sürerek büyük emekle büyüttükleri fakat ellerinde kalan ürünleri toprağa gömdü.

Marketlerdeki fiyatıyla adeta el yakan ıspanak, Eskişehirli çiftçileri bu yıl hüsrana uğrattı. Birçok markette 4-5 liraya satılan ıspanağı üretici satacak pazar bulamıyor. Durum böyle olunca da onlarca çiftçi, tarlalarını yeni sezona hazırlamakta kullandıkları traktörlerini bu defa ıspanakları toprağa gömmek için kullandı. Yaklaşık 400 dönüm ıspanak traktörler ile sürülerek toprağa karıştı.

"PLANLI ÜRETİM VE PLANLI PAZAR ANLAYIŞINA GEÇİLMELİ"

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, planlı üretim ve planlı pazar anlayışına geçilmesi gerektiğini ifade etti. Ispanak başta olmak üzere kuru soğan gibi mahsullerin de üreticinin elinde kaldığını vurgulayan Buluşan, "Üretim sezonu başladı. Fazla üretim, tüketimin az olması, plansız bir üretim sistemiyle yapılan üretim, hava şartlarını da eklediğimizde bir anda mahsulün büyümesi ve pazarın olmaması en büyük sıkıntımız. Fiyatlara baktığımızda ıspanak pazarda 2-3 liradan satılmaya devam ediyor ama maalesef üretim alanlarında ıspanaklar kuru soğanda dahil olmak üzere buna benzer bütün ürünler üreticinin elinde kaldı diyebiliriz. Bir ay önce ıspanağın fiyatının uçuk rakamlarda olması, 5-10 lira arasında olması üretim yapılmaması gibi sıkıntılar doğurdu" dedi.

"TARIM BAKANLIĞIMIZIN BİR POLİTİKASI OLMALI"

İstanbul gibi büyük şehirlerde bile ürünlerine alıcı bulamadıklarını vurgulayan Başkan Buluşan, "Biz şu anda diyoruz ki plansız bir üretimimiz var, plansız bir pazarımız var. Tarım Bakanlığımızın bir politikası olmalı. En büyük sıkıntımız pazar bulamamak. Biz kendi imkanlarımızla bu ürünü İstanbul'a gönderiyoruz. İstanbul'da komisyoncular tarafından satılıyor. Onlar da satamadıklarını, alıcı olmadığını ve müşteri olmadığını söylüyorlar. Bugün 1 liraya ıspanaklar satılamadı. Maliyet, masraf açısından baktığımız zaman ıspanağın dönümünün maliyeti bin lira. Şu anda 1 lirayı bırakın 50 kuruşa alabilecek imkanımız yok. Çünkü bir taraftan sürme bir taraftan da maliyetlerin altında kalınıyor" diye konuştu.

"TARLADA ZOR DURUYORUZ"

Son olarak üreticilerin tarlada zor durduğunu belirten Başkan Buluşan şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde bizim genel başkanımız üreticiyi tarlada zor tutuyoruz dedi. Hakikaten tarlada zor duruyoruz. Üreticinin tarladan çıkmaması için bir an evvel planlı üretim ve planlı pazara geçmeliyiz. Biz kendi başımıza ıspanak ekmemeliyiz. Yani bilinçsiz ve pazarsız bir ıspanak ekimi yapmamalıyız. Şu anda benim süreceğim alan 10 dönüm ama aşağı yukarı 15 gündür Sakintepe bölgemizde 300-400 dönüm ıspanak sürüldü. Bunun hemen arkasından marul cinsleri geliyor. Onlarında şuanda fiyatının yüzde 30-40 düştüğü söyleniyor. Yüzde 30-40 düştü denilen ürün bizde yüzde 100 düşüyor."