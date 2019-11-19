Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, şirketin 118 ülkede 3,5 milyar insana ulaştığını belirterek, "Yeni uydularımızın hizmete alınmasıyla kapasitemiz daha da artacak. Özellikle Türksat 5B uydusu, dar gövdeli uçaklar ile gemilerde genişbant internet hizmeti sunacak." dedi.

Şen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen "Satcom Vision 2019 Konferansı"nın açılışında yaptığı konuşmada, gelecekte Türkiye'nin ve haberleşmenin önünü açacak 5G teknolojisiyle insanları çok büyük değişim ve dönüşümün beklediğini, 5G ile veri iletim hızının oldukça artacağını söyledi.

Dünya üzerinde yaklaşık 3,8 milyar insanın internet erişimi olmayan bölgelerde yaşadığına işaret eden Şen, bunlar için dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin alçak yörünge uyduları ile dar bant ağlarının kurulmasına yönelik çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

Şen, dünyada internete erişemeyen nüfusun ihtiyacının karşılanması konusunda karasal altyapıların yetersiz kaldığı birçok pazara uydu sektörünün hitap ettiğini vurgulayarak, hedef pazarın, uçak ve gemi filolarına data hizmeti sunabilmek olduğunu kaydetti.

Türksat'ın yürüttüğü çalışmalara dikkati çeken Şen, "Türksat olarak 118 ülkede 3,5 milyar insana ulaşıyoruz. Yeni uydularımızın hizmete alınmasıyla kapasitemiz daha da artacak. Özellikle Türksat 5B uydusu, dar gövdeli uçaklar ile gemilerde genişbant internet hizmeti sunacak." diye konuştu.

Şen, Türkiye'nin geleceğinin inşasında insan kaynağına ve mühendislere inandıklarını, şirket olarak uydu ve uzay teknolojileri alanında ülkeye katkı sunmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Uydu genişbant, hareketli araçlarda farklı uygulamaları hayata geçirdi"

Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren de uydu teknolojilerinin ses ve düşük hızlardaki data haberleşmesinin ötesinde genişbant internet hizmetleri için de kullanılır hale geldiğini söyledi.

Uydu genişbant hizmetlerinin kara, deniz ve hava ulaşımında hareketli araçlarda seyir esnasında birçok mecrada farklı uygulamaları hayata geçirdiğini belirten Evren, şöyle konuştu:

"Uydu haberleşme teknolojilerindeki mevcut eğilimlere baktığımızda artan genişbant haberleşme ihtiyaçları karşısında megabayt başına maliyetlerin düşürülmesi, mevcut spektrum kaynağının daha etkin kullanılması ve daha fazla frekans tahsisine yönelik arayışlar dikkati çekmektedir."

"Gelecekteki gereksinimlere hazırlık yapıyoruz"

Profen Kurucu Ortağı ve İş Geliştirme Grup Başkanı Cem Odaman da sektördeki teknolojik gelişmeleri takip ederek müşteri ihtiyaçlarına cevap vermeye ve gelecekteki gereksinimlere hazırlık yapmaya devam ettiklerini anlattı.

Milli, yerli ürün ve hizmetler çıkarmanın bu ülkeye borç olduğu anlayışından hareketle Ankara Havacılık ve Uzay İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım kararı aldıklarını açıklayan Odaman, "Bu sayede çalışanlarımıza, ülkemiz ve yurt dışındaki benzerlerini aratmayan bir çalışma ortamı sağlamayı ve genç çalışan adaylarımıza da tercih sebebi olacak bir tesis sahibi olmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl tamamlanan Ar-Ge projelerinden Milli Yer İstasyonu Geliştirme (MİYEG) Projesi kapsamında üretilen 7,3 metre çapındaki anten sisteminin büyük önem taşıdığını ifade eden Odaman, TÜBİTAK Uzay'ın proje yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede ana yüklenici olarak tasarım, üretim ve entegrasyon faaliyetlerinden sorumlu olduklarını bildirdi.

Odaman, MİYEG'in haziranda fabrika kabul testlerini tamamladıkları bilgisini vererek, Ar-Ge mühendisleri tarafından tasarlanan anten sisteminin, gözlem uydularının yer istasyon ihtiyaçlarını karşılayacağını kaydetti.

WRC 2019'da 5G ve 6G frekans bantları belirleniyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Taha Yücel de Mısır'da devam eden Dünya Radyokomünikasyon Konferansı'nda (WRC 2019) sayısal ve karasal yayınların kullandığı yayın frekans bandının geleceğinin tartışıldığını, 2023 toplantısının gündemine tüm yayın frekans bandının mobil haberleşmeye açılması konusunun değerlendirildiğini söyledi.

Ayrıca, uydu frekans bantlarıyla ilgili de benzer tartışmalarının yaşandığına işaret eden Yücel, söz konusu toplantının dünyada kullanılacak 5G ve 6G frekans bantlarının belirlenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.