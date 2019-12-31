Satılamayan lahanalar tarlada kaldı - Son Dakika
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Satılamayan lahanalar tarlada kaldı

15 saat önce

Ülke genelinde tarımsal mahsul üretiminde önemli bir yere sahip olan Eskişehir'de bazı çiftçiler, girdi maliyetlerinin satış fiyatlarını karşılamamasından dolayı bin bir zorlukla yetiştirdikleri lahanaları tarlada bıraktı.

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Ülke genelinde tarımsal mahsul üretiminde önemli bir yere sahip olan Eskişehir'de bazı çiftçiler, girdi maliyetlerinin satış fiyatlarını karşılamamasından dolayı bin bir zorlukla yetiştirdikleri lahanaları tarlada bıraktı.


Marketteki fiyatı büyüklüğüne göre 1-3 lira arasında değişen beyaz lahana, Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde kilogramı 81 kuruştan satılıyor. Lahananın tarladaki kilogram fiyatı ise ortalama 50 kuruş dolaylarında. Eskişehir'de beyaz lahana üretimi yapan bazı çiftçiler de satış fiyatının ucuzluğundan dolayı satamadıkları ürünlerini tarlaya gömdü. Büyük zahmet ve emekle büyütülen lahanalar üreticiyi bu sezon hüsrana uğrattı.


"Üretici 50 kuruşa satamadığı lahanaları tarlada bırakıyor"


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, üretimin planlı bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Üreticinin lahanayı 50 kuruşa satamadığını vurgulayan Başkan Buluşan, "Her ürün bir yıl az bir yıl çok oluyor. Plansız üretim ve pazarlama sonucu fiyat dalgalanması yaşıyoruz. Ürün az olduğunda fiyat artıyor çok olduğunda düşüyor. Her geçen yıl zirai girdilerin artması üreticimizi mağdur ediyor. Üretici 50 kuruşa satamadığı lahanaları tarlada bırakıyor. Çünkü büyük masraflarla yetişen mahsule bir de işçilik masrafı gibi girdiler eklenince ürün tarlada kalıyor. Üreticimiz zararına satış yapmak yerine mahsulü tarlada bırakıyor. Maliyetlerin artması, plansız üretim ve pazarlamaya çare bulmadığımız takdirde çiftçimiz zarar etmeye devam edecek ve tarlada çürüyen ürünler israf olacak" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:49 Kaynak: İHA
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