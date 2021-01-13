Okul müdürü, almak istediği evi başkasına satan emlakçıyı öldüresiye dövdü - Son Dakika

Okul müdürü, almak istediği evi başkasına satan emlakçıyı öldüresiye dövdü

13.01.2021 14:21

Antalya'da emlakçılık yapan Ahmet Göbüt, ilçede bir okulda müdürlük yapan E.C. tarafından sattığı bir ev nedeniyle ölesiye dövüldüğünü öne sürdü. Çocuğunun gözü önünde darbedildiğini söyleyen mağdur "Beni resmen öldürmeye teşebbüs etti" derken, velilerin müdürü okulda istemediği öğrenildi.

Serik'e bağlı Karadayı Mahallesi'nde emlakçılık yapan Ahmet Göbüt'ün iddiasına göre okul müdürü E.C., evi bir başkasına satması nedeniyle emlakçıyı eşi ve çocuklarının gözleri önünde ölesiye dövdü. Şiddet sonrası darp raporu alıp, okul müdüründen şikayetçi olan Göbüt, "Hanımım ve çocuğumun yanında beni darbetti. Yumruk vurdu, boğazımı sıktı, şikayetçiyim" ifadesinde bulundu.

"BENİ RESMEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ"

Evi almak için E.C.'nin kendisine kapora vermediğini dile getiren emlakçı Göbüt, "Müşteri çıkınca evi sattım. Daha sonra beni telefonla aradı, 'görüşelim' dedi. Sattığım eve gelerek, evi sattığım aile, hanımım ve çocuğumun yanında beni darbetti. Bu planlanmış bir şeydir. Böyle okumuş, kültürlü, müdürlük yapmış bir kişi; haneme tecavüz, kasten adam yaralama; hazımsızlıkla, emlakçılık yapamadığı için beni resmen öldürmeye teşebbüs etti. Arkadan gelerek yumruk vurdu. Boğazımı sıktı. Şikayetçiyim. Yetkililerden yardım istiyorum" şeklinde konuştu.

Okul müdürü almak istediği ev başkasına satılınca emlakçıyı öldüresiye dövdü

"BU SALDIRGAN TAVIR İLE İDARECİLİK YAPAMAZ"

Şiddete uğrayan emlakçı Ahmet Göbüt'ün avukatı Hüseyin Dalıç ise olayla ilgili şunları söyledi:

"Müvekkilim 15 yıldır Serik'te emlakçılık yapar. Bir ortaokul müdürü E.C.'nin de haricen emlakçılık yaptığını duyduk. Müvekkilimin üçüncü bir şahsa sattığı evi kendisi alamadığı ve aracılık, emlakçılık yapamadığı için 8 Ocak Cuma günü Karadayı Mahallesi'ndeki satışı yapılan evin bahçesinde müvekkilimize saldırıp oğlunun yanında darbetmiştir. Müvekkilimin evi sattığı şahısların yanında bir darp olayı gerçekleşmiştir. Bunun üzerine Belek polis karakoluna giderek okul müdürü E.C.'den davacı olduk. Hastaneden rapor aldık. Olay savcılığa intikal ettikten sonra idari soruşturma için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulunacağız. Ayrıca Okul Aile Birliği Başkanı Evren Kesme gerekli yerlere müracaatta bulunacak. Biz, bu şahsın bu saldırgan tavrı ile idarecilik yapamayacağı kanaatindeyiz. Gerekli mercilere şikayette bulunacağız" diye konuştu.

Okul müdürü almak istediği ev başkasına satılınca emlakçıyı öldüresiye dövdü

"OKUL VELİLERİ BÖYLE BİR EĞİTİMCİYİ İSTEMİYOR"

E.C.'nin görev yaptığı okulun, Okul Aile Birliği Başkanı Evren Kesme de, "Ahmet Bey'e yapılan saldırıdan sonra okuldaki öğrenci velilerimiz bana gelerek öğrencilerinin bu gibi bir öğretmenden eğitim almasının istemiyor. Ben de buna istinaden bugün giderek Milli Eğitim Müdürlüğü'ne müracaatta bulunacağım."

Okul müdürü, almak istediği evi başkasına satan emlakçıyı öldüresiye dövdü

okul müdürü, Hisarcık, serik, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Okul müdürü, almak istediği evi başkasına satan emlakçıyı öldüresiye dövdü - Son Dakika


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