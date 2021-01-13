Satılan ev yüzünden okul müdürünün emlakçıyı dövdüğü iddiası (2) - Son Dakika
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Satılan ev yüzünden okul müdürünün emlakçıyı dövdüğü iddiası (2)

13.01.2021 17:22
Satılan ev yüzünden okul müdürünün emlakçıyı dövdüğü iddiası (2)

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIAntalya'nın Serik ilçesinde emlakçı Ahmet Göbüt'ü, sattığı ev nedeniyle dövdüğü iddia edilen ilçedeki bir okulda görev yapan müdür E.C. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Antalya'nın Serik ilçesinde emlakçı Ahmet Göbüt'ü, sattığı ev nedeniyle dövdüğü iddia edilen ilçedeki bir okulda görev yapan müdür E.C. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, "Konu bize intikal ettikten sonra, İl Milli Eğitim Müdürümle görüşerek, okul müdürü E.C. hakkında idari soruşturma başlatılması için resmi yazı gönderdik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürüyle ilgili anında müfettiş görevlendirdi. Okul müdürü de izne ayrıldı. Müfettiş incelemesinin ardından olayla ilgili karar verilecek" dedi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Satılan ev yüzünden okul müdürünün emlakçıyı dövdüğü iddiası (2) - Son Dakika
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