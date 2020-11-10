Satılan her 10 konuttan 7'sini ikinci el oluşturdu - Son Dakika

Satılan her 10 konuttan 7'sini ikinci el oluşturdu

10.11.2020 11:03
Satılan her 10 konuttan 7'sini ikinci el oluşturdu, System.String[]

Ocak-eylül döneminde satılan her 10 konuttan 7'sini ikinci el daireler oluşturdu.

Ocak-eylül döneminde satılan her 10 konuttan 7'sini ikinci el daireler oluşturdu. Söz konusu dönemde 802 bin adet ikinci el konut satıldı.

FuzulEv tarafından TÜİK istatistiklerinden hazırlanan rapora göre, konut yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 34,2 artarak 1 milyon 161 bin 278'e ulaştı.

Bu dönemde 802 bin 70 adet ikinci el konut satılırken, 359 bin 208 adet sıfır konut el değiştirdi. İkinci ellerin toplam pazardan aldığı pay yüzde 69 ile rekor kırdı. Söz konusu oran 2019'da yüzde 62, 2018'de ise yüzde 52 olarak gerçekleşmişti.

Ocakta 77 bin 575, şubatta 81 bin 450, martta 74 bin 581, nisanda 27 bin 935, mayısta 34 bin 76, haziranda 131 bin 380, temmuzda 161 bin 420, ağustosta 118 bin 285, eylülde de 95 bin 368 adet ikinci el konut satıldı.

İkinci el oranının en yüksek olduğu illerin başında yüzde 82,1 ile Karaman gelirken, onu yüzde 78,9 ile Nevşehir, yüzde 75,7 ile Aydın takip etti. Dört ilde ise söz konusu oran yüzde 50'nin altında kaldı.

Hakkari, Iğdır, Bayburt ve Giresun'da birinci el satışlar ikinci elden yüksek oranda gerçekleşti.

"İkinci el pazarı Anadolu'da çok hızlı gelişiyor"

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ikinci el satışlarda son yıllarda ciddi bir ivmelenme gördüklerini belirterek, bu yıl yüzde 69 ile rekor kırıldığını, söz konusu rakamın geçen yıl yüzde 62 olduğunu söyledi.

Türk gayrimenkul sektörünün son yıllarda çok büyük bir dönüşüm yaşadığını dile getiren Akbal, "İkinci el pazarının özellikle Anadolu'da çok hızlı geliştiğini görüyoruz. Bunun nedeni de aslında tüketicilerin bu illerde bütçelerine uygun daireler bulabilmesi. Özellikle hane geliri 4-5 bin lira bandındaki tüketicilerin çok büyük bir konut iştahı var. Bu kitlenin konut edinebilmesi için de en önemli konulardan birisi uygun finansmana erişim." dedi.

"Faizsiz finansman olanaklarının çoğalması bu artışın başlıca sebeplerinden"

Eyüp Akbal, yakın geçmişe kadar Türkiye'de konut finansmanı denince akla doğrudan faizin geldiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık ülkemizde bu anlayış da değişiyor. Türkiye'de özellikle faizsiz finansman olanakları son yıllarda ciddi ölçüde gelişti. Faizsiz finansman olanaklarının çoğalması bu artışın başlıca sebeplerinden. Faizsiz konut edindirme sistemiyle alınan ev sayısının toplam satışlar içerisinden aldığı pay her geçen gün artıyor. Vatandaşlar bu sistem sayesinde faiz ödemeden ödeme bütçelerine göre konut alabiliyor."

Akbal, FuzulEv'in öncülük yaptığı faizsiz, peşinatsız ve kredisiz finansman modeliyle aslında bugüne kadar konut pazarında kendisine yer bulamayan tüketicilere kaynak sağlamaya; onları ekonomiye katarken bir yandan da hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, konut, Ocak, söz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Satılan her 10 konuttan 7'sini ikinci el oluşturdu - Son Dakika Ekonomi


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