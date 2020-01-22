Satılığa çıkarılan müstakil ev alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Satılığa çıkarılan müstakil ev alev alev yandı - Son Dakika

Satılığa çıkarılan müstakil ev alev alev yandı

6 saat önce

Bursa'da tarihi Tophane Semti'nde satılığa çıkarılan 2 katlı müstakil ev alev alev yandı.

Satılığa çıkarılan müstakil ev alev alev yandı, System.String[]

Bursa'da tarihi Tophane Semti'nde satılığa çıkarılan 2 katlı müstakil ev alev alev yandı.


Merkez Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesi 3. Topraklı sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü


Yangın sonucu daire kullanılamaz hale gelirken, herhangi yaralanan ya da can kaybının olmaması sevindirdi.


Ekipler yangının çıkış sebebi hakkında soruşturma başlattı. - BURSA

Tophane, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
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