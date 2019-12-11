Son Dakika Haberleri: Satılık daireler için tanıtım turları yapılacak
Son Dakika Güncel Satılık daireler için tanıtım turları yapılacak - Son Dakika

Satılık daireler için tanıtım turları yapılacak

6 saat önce

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan daire ve işyerleri için 18 Aralık 2019 Çarşamba günü ihale yapılacağını hatırlatarak "Satışa sunulacak olan daire ve işyerlerini görmek isteyenler için belediye hizmet binası önünden ihale gününe kadar tanıtım...

Satılık daireler için tanıtım turları yapılacak, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan daire ve işyerleri için 18 Aralık 2019 Çarşamba günü ihale yapılacağını hatırlatarak "Satışa sunulacak olan daire ve işyerlerini görmek isteyenler için belediye hizmet binası önünden ihale gününe kadar tanıtım için araç kaldırılacaktır." dedi.


Mülkiyeti belediye ait olan ve Küçükali ile Anbar Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 84 daire ile 2 işyerini almak isteyenler için bu hafta içerisinde 10 Aralık'tan 17 Aralık'a kadar her gün saat 10.00 ile 12.00 öğleden sonra da 10.00 ile 14.00 saatleri arası belediye önünden araç kaldırılarak mülklerin gösterimi ve tanıtım turları yapılacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ihale ile satışa sunulacak olan daire ve işyerinin iyi bir fırsat olduğunu üstelik 12, 24, 36 ile 120 aya kadar vade seçenekleri ile ödeme imkanı sağlandığını söyledi.


Daire ve dükkanların ihalesi ile bilgi almak isteyenlerin 252 16 00 nolu telefonu arayabileceklerini veya www.melikgazi.bel.tr adresinden bilgi alabileceklerini bildiren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, açık ve şeffaf bir ihale ile hem ekonomiye hem de Melikgazi'ye yatırımlar için gelir sağlanacağını söyledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Çarşamba, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu
Günlük burç yorumları 11 Aralık 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 15:48:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Satılık daireler için tanıtım turları yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]