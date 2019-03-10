Satılık Yarım Araba

SOYAL paylaşım sitesinde, arkası kesilerek ayrılan bir otomobil satışa çıkarıldı.

SOYAL paylaşım sitesinde, arkası kesilerek ayrılan bir otomobil satışa çıkarıldı.



Sosyal paylaşım sitesi 'facebook' üzerinden bir ilan veren kullanıcı, ortadan ikiye ayrılmış 'Şahin' marka otomobilin yarısını 9 bin liradan satışa çıkardı. Satıcı, otomobilin yarısının 3 kişi tarafından rahatlıkla kullanabildiğine dikkat çekerken, bazı kullanıcılar 'O arabanın tamamını 7 bin liraya veriyorlar' yorumları yaptı. Yarım araba ilanı büyük ilgi gördü.



- Adana

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