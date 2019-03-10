Son Dakika Haberleri: Satılık Yarım Araba

Satılık Yarım Araba

6 dakika önce

SOYAL paylaşım sitesinde, arkası kesilerek ayrılan bir otomobil satışa çıkarıldı.

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SOYAL paylaşım sitesinde, arkası kesilerek ayrılan bir otomobil satışa çıkarıldı.

Sosyal paylaşım sitesi 'facebook' üzerinden bir ilan veren kullanıcı, ortadan ikiye ayrılmış 'Şahin' marka otomobilin yarısını 9 bin liradan satışa çıkardı. Satıcı, otomobilin yarısının 3 kişi tarafından rahatlıkla kullanabildiğine dikkat çekerken, bazı kullanıcılar 'O arabanın tamamını 7 bin liraya veriyorlar' yorumları yaptı. Yarım araba ilanı büyük ilgi gördü.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:06 Kaynak: DHA

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