Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi

17.04.2022 12:24
Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi

Antalya'da satın almak için ev bakmaya giden yaşlı adam, dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Antalya'da satın almak için ev bakmaya giden yaşlı adam, dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Kepez ilçesi Hacı Mesdan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskender Billur (62) yönetimindeki 34 UP 6510 plakalı otomobil ile Necla B. yönetimindeki 07 CBS 86 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada İskender Billur ağır yaralanırken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaşlı adam Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan İskender Billur'un satın almak için ev bakmaya gittiği ve kazanın dönüşte meydana geldiği öğrenildi.

Cenaze kesin ölüm nedeninin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından oğlu Berfu Billur ve yakınları tarafından teslim alınan Billur'un İstanbul'da aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi
Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi
Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi
Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi
Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi
Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi
Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi

YORUMLAR
500
Antalya'da kamyonun altında kalan çocuğun cenazesi adli tıptan alındı Antalya'da kamyonun altında kalan çocuğun cenazesi adli tıptan alındı Ukraynalı paralimpik yüzücü ülkesinde yaşadıklarını unutamıyor Ukraynalı paralimpik yüzücü ülkesinde yaşadıklarını unutamıyor

İskender, Antalya, Kepez, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Markete kadar takip etti! Kadını taciz eden şüphelinin savunması pes dedirtti
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
11:18 Eczane kalfası yanlışlıkla 15 aylık bir bebeğe ağır antidepresan ilaç verdi
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
11:08 Boynuna ip bağlanıp kaçırılan rezidansta cinsel istismara uğrayan genç kadın: İnsanların yüzüne bakamıyorum
10:53 Oyuncu Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi
10:52 Galatasaray'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap
10:45 6'lı masadaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı! Amblem yüzünden reddetmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 12:32:15. #1.12#
SON DAKİKA: Satın alacağı eve bakmaya gitti, dönüşte yaşanan kazada can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement